В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха будет составлять от 0 до плюс 2 градусов, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, в ночные часы - от 9 до 4 градусов мороза.

Скорость северного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет находиться на уровне 761 мм ртутного столба.

В воскресенье в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы.