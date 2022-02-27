"Уральские авиалинии" отменили два рейса, связывающих Екатеринбург и Будапешт

ТАСС, 27 февраля. Компания "Уральские авиалинии" отменила рейсы U6 7229/7230 Екатеринбург - Будапешт - Екатеринбург, которые должны были состояться 27 февраля. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

"Рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург - Будапешт - Екатеринбург 27 февраля отменены. Рейс U6 805 по маршруту Жуковский - Будапешт 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии", - сказано в сообщении.

Также рейс U6 1897 по маршруту Жуковский - Фуншал 27 февраля будет выполняться без пассажиров только с целью вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту приобретения.