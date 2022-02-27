Утренние авиарейсы из Петербурга в Калининград задерживаются

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Утренние авиарейсы из Санкт-Петербурга в Калининград задерживаются с прибытием в региональный аэропорт Храброво из-за увеличения времени полета самолетов после закрытия воздушного пространства для РФ прибалтийскими странами. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в справочной службе калининградского авиаузла.

"Да, на 20 минут задержка - время в пути увеличилось. Летят через морe", - сказали в справочной службе, отвечая на вопрос о причинах задержки прибытия утренних рейсов из Санкт-Петербурга.

Отменены рейсы S7 1213 и S7 1211 авиакомпании S7 Airlines из московского аэропорта Домодедово. В представительстве авиакомпании в Калининграде сообщили, что это также связано с закрытием воздушного пространства прибалтийскими странами для российских авиакомпаний.

Раньше воздушные трассы из Калининградской области в другие части страны пролегали над Литвой. В субботу Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов. По сообщению Росавиации, воздушные трассы в регион теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря.

Как сообщили в дирекции калининградского аэропорта Храброво, по этой причине время в пути до Санкт-Петербурга увеличивается на 20-30 минут, до Москвы - на час. Аэропорт Калининграда открыт и работает в нормальном режиме. "Все самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы летят в Калининград по измененному маршруту", - уточнили ТАСС в дирекции авиаузла.