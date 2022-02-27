В России на этой неделе выявили на четверть меньше случаев ковида, чем на прошлой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом оказалось на 25,6% меньше, чем на прошлой неделе, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Если с 14 по 20 февраля в стране зарегистрировали 1 236 910 случаев заражения, то с 21 по 27 февраля - 920 697. Серьезно сократилось и количество госпитализаций - на этой неделе стационарная помощь понадобилась 88 113 заболевшим, это на 22,7% меньше, чем на прошлой.

Коэффициент распространения инфекции, по подсчетам ТАСС, продолжил снижение и опустился с 0,98 в прошлое воскресенье до 0,83 в это, а в течение недели оказывался еще ниже. Он не превышает единицу почти две недели.

При этом впервые с середины января количество заболевших оказалось меньше числа выздоровевших - за последние семь дней в стране вылечились 1 093 672 человека. Доля выздоровевших увеличилась до 82,6%, что соответствует уровню начала февраля.

Рост смертности

Смертность из-за коронавируса немного выросла - штаб на этой неделе зафиксировал 5 427 летальных исходов, что на 3,3% превышает показатель прошлой. В России уже две с половиной недели регистрируют свыше 700 смертей в сутки.

Летальность при этом продолжила падение и опустилась с 2,25% до 2,15% - минимума с марта 2021 года.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными. Он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги и остальные регионы

Доля Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья в числе выявленных в стране заражений упала до 10,9%, следует из подсчетов ТАСС. Две недели назад она была вдвое выше.

В Москве за семь дней зарегистрировали 29 971 случай - в два раза меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу объявил о смягчении ограничительных мер, отменив в том числе обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников компаний и организаций.

В Санкт-Петербурге число подтверждаемых случаев по-прежнему больше, чем в Москве, но оно быстро снижается: если на прошлой неделе в городе зафиксировали 103 260 инфицированных, то на этой - 55 577. В Подмосковье количество заболевших за неделю сократилось вдвое - с 32 760 до 15 044.

Распространение коронавируса замедляется по всей России: во всех федеральных округах число инфицированных на этой неделе оказалось меньше, чем на прошлой. Сильнее всего оно снизилось в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (на 34,4% и 35,3% соответственно), слабее всего - на Дальнем Востоке (на 4,1%).