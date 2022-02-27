В России выявили 116 093 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 января

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 116 093, это минимум с 29 января. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 16 291 116, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,72%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 7 742, что на 46% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах, увеличение - в пяти, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 14 324 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 596, до 13 458 910. Днем ранее в штабе сообщили о 181 343 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 769, до 350 927. Днем ранее было выявлено 793 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,15%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 050 против 3 947 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале топкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост составил 0,11%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 694 160 случаев заражения. Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 83 днем ранее, до 41 196.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 4 550, до 2 477 563.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 579 против 2 448 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 938 246 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 3 748, до 826 551, число умерших - на 19, до 14 171.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 6 442 против 7 409 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 432 386 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 7 344, до 1 232 306. Число умерших возросло на 81, до 31 813.