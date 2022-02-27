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Границу РФ в Ростовской области за сутки пересекли более 4,2 тыс. жителей Донбасса

Эвакуированных жителей принимают уже 20 регионов России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 4,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за прошедшие сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4,2 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что число жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 122 тыс.

По его словам, жителей Донбасса принимают уже 20 регионов России, где в 251 пункте временного размещения находятся более 18,3 тыс. человек.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

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РоссияРостовская областьПризнание суверенитета ДНР и ЛНРВоенная операция на Украине
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