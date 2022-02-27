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В Ростовской области открыли горячую линию по трудоустройству эвакуированных из Донбасса

Свободны более 55 тыс. вакансий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области открыли горячую линию по вопросам трудоустройства прибывших в регион из Донбасса. Свободны более 55 тыс. вакансий, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области в воскресенье.

"В службе занятости населения Ростовской области открылась круглосуточная горячая линия по вопросам трудоустройства для граждан, прибывших в Ростовскую область. Задать вопросы можно, позвонив по телефону 8-863-244-25-62. Специалисты службы занятости населения проконсультируют о порядке трудоустройства в регионе, смогут подобрать подходящие варианты трудоустройства, окажут необходимую помощь при проведении собеседования с работодателем", - говорится в сообщении

Уточняется, что в Ростовской области имеется более 55 тыс. вакансий. Консультационные пункты службы занятости работают во всех пунктах временного размещения прибывших.

Ранее в воскресенье сообщалось, что за сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области прибыли более 4,2 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.

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