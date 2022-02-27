В ДНР заявили, что более 130 тыс. человек в Донецке остаются без воды

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение отдельных районов Донецка ограничено, более 130 тыс. жителей города остаются без воды. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

"По состоянию на 9 часов утра без воды в Донецке остаются 138 тыс. человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По его информации, в трех водопроводных узлах достаточный уровень воды, чтобы она доходила до потребителя. При этом в пяти районах города подача холодной воды временно сокращена: в Киевском и Ленинском районах - на 15%, Куйбышевском - на 20%, Петровском - на 50 %, Кировском - на 60%.

В МЧС добавили, что специалистам удалось восстановить водоснабжение от наливного водовода Северного водопроводного узла, который ранее был поврежден в результате обстрела украинской армии. Донецкая фильтровальная станция все еще обесточена, мощности водоснабжения Донецка переведены на Верхне-Кальмиусскую фильтровальную станцию.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В частности, обесточена Донецкая фильтровальная станция и ряд объектов системы водоснабжения.