Межпарламентская ассамблея православия начала международный проект "Святая София"

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) начала международный проект "Святая София" и выпустила красочную книгу, рассказывающую о 37 храмах Святой Софии, которые построены во многих городах мира - от Харбина до Константинополя (ныне Стамбул), от Полоцка и Киева до Новгорода. Об этом сообщил в интервью российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он отметил, что это издание является проектом Межпарламентской ассамблеи православия и выходит на трех языках. "Это серьезный научный проект, посвященный истории 37 храмов Святой Софии, которые построены на всех континентах". Речь идет не только о храме Святой Софии в Константинополе, но и в городах России, Белоруссии, Украины, сказал он. "В Сербии и Болгарии существуют эти храмы, они - как символ нашего единства, нашей общей ответственности и взаимопонимания. Это уникальный проект. И мы хотели бы, чтобы на основе его был создан проект культурных маршрутов ЕС. Мы готовы поддержать этот проект на территории России, Белоруссии и Греции. Хочу сказать, что и в Италии есть такие храмы, на Кипре, в Александрии (Египет). То есть, это наш общий дом, наша общая культура, наследие, реально живущее наследие", - сказал Гаврилов. По его словам, существует предложение, озвученное парламентом Сирии, построить храм Святой Софии на территории этой страны, на территории Антиохийского патриархата, который является святой землей, так же как Израиль. "Мы будем всячески этот проект поддерживать", - подчеркнул президент МАП.

По словам Гаврилова, он представил книгу "Святая София" членам МАП от Греции и руководству греческого парламента. "У нас состоялось запланированное еще в прошлом году серьезнейшее заседание, посвященное началу проекта "Святая София". Мы считаем, что Святая София, которая воплощена как минимум в 37 храмах от Харбина до Константинополя, от Полоцка и Киева до Новгорода, - это тот проект, который четко и ясно формулирует через образ Святой Софии духовное единство православных народов и парламентов православных государств. Мы считаем, что сейчас это крайне востребованная задача, задача отстаивания ценности мира, наиболее последовательно осуществляемая только православными людьми", - сказал президент.

Он сообщил, что Евросоюзу предложено составить культурный маршрут по всем храмам Святой Софии, и работа уже идет с ЕС больше года. "Мы планируем наши задачи на ближайший секретариат генеральной ассамблеи, которая состоится в этом году, - сказал Гаврилов. - Мы готовы работать с утроенными усилиями. Задача состоит в том, чтобы, конечно, защитить христианскую идентичность Европы, но не только Европы, но и ценности наши в целом в мире. Мы отстаиваем право христиан страдающих, мы отстаиваем интересы и - нас поддерживают практически все парламенты - ценности традиционной семьи, нашего культурного наследия, и мы считаем, что особо актуальна сейчас задача борьбы за мир".

Диалог по безопасности

По его мнению, Европа оказалась в крайне тяжелом положении, где рядом стран Запада по сути дела блокируется предложение по всеобщей и равной для всех безопасности. "Мы считаем, что восстановление равноправного диалога по вопросам безопасности может быть основано только на восстановлении доверия, честности между политиками, между представителями наших общественных организаций, общества, учеными, деятелями культуры, которое, в свою очередь, может базироваться только на христианском фундаменте равенства, справедливости, милосердия, сопереживания за наше общее будущее, не только прошлое, но и будущее. Эта книга - взгляд в будущее", - сказал парламентарий.

Межпарламентская ассамблея православия объединяет политиков из 20 стран, состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты. Штаб-квартира секретариата МАП находится в Афинах.

В новость внесена правка (14:11 мск) - уточняется название комитета Госдумы в лиде, правильно - Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.