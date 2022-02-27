Патриарх призвал оградить историческое единство россиян и украинцев от действий извне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Историческое единство народов России и Украины необходимо оградить от всех тех действий извне, которые могут его разрушить. Об этом заявил в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Пусть Господь хранит церковь нашу в единстве, пусть Господь оградит народы, входящие в единое пространство Русской православной церкви, от междоусобной брани. Нельзя дать посмеяться над нами темным и враждебным внешним силам, нужно делать все для того, чтобы сохранять мир между нашими народами и одновременно ограждать наше общее историческое Отечество от всех тех действий извне, которые могут разрушить это единство", - сказал патриарх в проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что известно, в каких трудных обстоятельствах находится Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата. Патриарх сообщил, что особенно молился за предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, за весь епископат и верующий народ Украины, чтобы Господь дал им "силу и мудрость", чтобы "верой и правдой служить своему народу, в том числе и всячески содействуя миру".

"И вас также призываю к этим молитвам. Не дай бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам, братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской церкви, одержали верх. Не дай бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны молиться за восстановление мира, за восстановление добрых, братских отношений между нашими народами", - сказал патриарх.

По его словам, залогом этого братства является единая православная церковь, которая на Украине представлена УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.

"Пусть Господь хранит землю русскую. Когда я говорю "русскую", то употребляю древнее выражение из "Повести временных лет" - "откуда есть пошла русская земля", в которую ныне входят и Россия, и Украина, и Беларусь, и другие племена и народы. Чтобы Господь хранил землю русскую от врагов внешних, от нестроений внутренних, чтобы укреплялось единство нашей церкви, и чтобы, по милости божией, все искушения, провокации отступили, и чтобы народ наш благочестивый на Украине мог наслаждаться миром и спокойствием", - заключил предстоятель РПЦ.

Военная спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.