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Военная операция на Украине

В Миллеровском районе Ростовской области опровергли данные о введении военного положения

Сообщения об этом являются фейковыми и не имеют ничего общего с действительностью, заверили в администрации района
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Миллеровского района Ростовской области опровергли распространяемые в социальных сетях и мессенджерах сведения о введении в районе военного положения, сведения не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района в воскресенье.

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"В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что в Миллерово введено военное положение, устраиваются диверсии, распространяются листовки с провокационным текстом. Данные сообщения (текстовые и голосовые) являются фейковыми и не имеют ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что обстановка в городе Миллерово и районе спокойная, обратились к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и не доверять недостоверной информации.

Теги
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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