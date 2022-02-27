В Петербурге к работе вернут восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в начале марта вернут к плановой работе восемь стационаров, ранее перепрофилированных для борьбы с COVID-19. В общей сложности для пациентов с другими заболеваниями освободят 2 тыс. коек, сообщили в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"С 1 марта закрывается 400 инфекционных коек в седьмом павильоне Ленэкспо, с 10 марта - еще 200. В пансионате "Заря" с 1 и 2 марта закрываются по 150 инфекционных коек. Также с 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатрической больнице № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова", - говорится в сообщении администрации.

Также с 5 марта закрываются 600 инфекционных коек в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется прием пациентов по основным профилям. С 8 марта возвращаются к штатной работе 200 инфекционных коек в Клинической больнице Святителя Луки, а с 10 марта - 420 коек в Городской больнице № 33.

В общей сложности на сегодняшний день в городе свободно 38,7% инфекционных коек.

"Сейчас заболеваемость падает. За минувшую неделю госпитализировано почти на 40% меньше, чем за предыдущую. Но успокаиваться еще рано. <…> Практика показывает, что прививка помогает переболеть легко. Сегодня в стационарах, в основном, находятся люди, которые не прошли вакцинацию. Нужно вакцинироваться обезопасить себя, своих родных и близких", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

По состоянию на 27 февраля эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 6 442 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,4 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России. Выздоровели более 1,2 млн человек (7 344 за сутки), умерли 31 737 (81 за сутки).