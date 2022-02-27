Папа Римский Франциск призвал к солидарности с украинским народом и к прекращению войны

ВАТИКАН, 27 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра призвал к солидарности с украинским народом через пост и молитву 2 марта и к прекращению войны.

"В эти дни мы стали свидетелями страшного - войны, мы молились о том, чтобы не было такого развития, и продолжаем молиться Богу, поэтому призываю еще раз 2 марта придерживаться поста и молиться, чтобы выразить солидарность украинскому народу, чтобы молить Бога об окончании войны", - сказал он.

"Кто ведет войну, забывает о гуманности, не думает о людях, но ставит на первое место интересы власти, полагается на логику оружия, наиболее далекую от божьей воли", - продолжил понтифик. Он призвал открыть "гуманитарные коридоры" для "матерей с детьми" и всех, кто бежит от войны. "Сердце разрывается от того, что происходит на Украине, но не будем забывать о других войнах - в Йемене, Сирии, Эфиопии", - указал Франциск.

Папа Римский не в первый раз публично призывает к урегулированию вокруг Украины. В пятницу понтифик в нарушение всех протокольных процедур лично пришел в посольство РФ в Ватикане, расположенное недалеко от папского города-государства. Как рассказал посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, "Франциск хотел лично расспросить о происходящем в Донбассе и на Украине".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.