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Военная операция на Украине

В Ростовскую область доставили партию собранной в Пятигорске помощи жителям Донбасса

Объем груза превысил 25 тонн

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первую партию гуманитарной помощи от жителей Пятигорска доставили в Ростовскую область для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в воскресенье мэр города Дмитрий Ворошилов в Instagram.

"Первая партия - более 25 тонн - гуманитарной помощи от жителей Пятигорска сегодня уже доставлена в Ростовскую область", - говорится в сообщении.

Помощь собирает Пятигорская городская армянская национально-культурная автономия.

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. По последним данным, российскую границу пересекли более 122 тыс. человек.

Теги
РоссияРостовская областьСеверный КавказВоенная операция на Украине
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