В Ростовскую область доставили партию собранной в Пятигорске помощи жителям Донбасса

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первую партию гуманитарной помощи от жителей Пятигорска доставили в Ростовскую область для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в воскресенье мэр города Дмитрий Ворошилов в Instagram.

"Первая партия - более 25 тонн - гуманитарной помощи от жителей Пятигорска сегодня уже доставлена в Ростовскую область", - говорится в сообщении.

Помощь собирает Пятигорская городская армянская национально-культурная автономия.

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. По последним данным, российскую границу пересекли более 122 тыс. человек.