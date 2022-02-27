Сербский ветеран опубликовал фото натовских бомбежек Югославии, а их приняли за украинские

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Сербский ветеран Владан Миличевич провел "небольшой социологический эксперимент": он опубликовал без подписи фото бомбардировок Югославии силами НАТО 1999 года на сайтах США, Великобритании и Австралии и призвал пользователей Сети осудить случившееся. Как рассказал Миличевич в воскресенье в интервью ТАСС, его публикации собрали тысячи лайков и сотни гневных комментариев. После этого серб сообщил аудитории, что фотографии - свидетельства агрессии Запада против Сербии.

"Я разместил фотографии бомбардировок [Югославии] и нигде не указал, откуда они. А они, конечно, подумали, что это с Украины, и пошли комментарии и осуждения. Только после этого я поблагодарил и написал, что это за фото на самом деле. Это было около 3 часов ночи, а утром, когда я попытался проверить, у меня уже не было доступа, меня или заблокировали, или стерли", - рассказал Владан.

"Я бы назвал это небольшим социологическим экспериментом. Запад очень склонен осуждать кого-то, если это в их интересах, с другой стороны, он оправдывает акции, которые сам проводит, в нашем случае это "Милосердный ангел" (кодовое название операции НАТО по бомбардировкам Белграда - прим. ТАСС). Я во время бомбардировок был солдатом в Белграде, и все это переживаю очень эмоционально. Мне только жалко, что я не мог повесить это на сайте НАТО, у них даже комментарий опубликовать нельзя в виде фото. Медиа - их самое большое оружие, так они создают картину нового мира, и православие для них - бельмо на глазу", - объяснил причины своих действий сербский ветеран.

Владан Миличевич также рассказал, что он уже год учит русский язык, чтобы читать стихи Цветаевой в оригинале. "Без русской литературы этот мир был бы тоскливым местом", - заявил он. По словам Миличевича, он и сам пишет стихи и готовит к публикации свой первый сборник поэзии.