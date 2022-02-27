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В ФСБ сообщили, что еще девять украинских пограничников перешли на территорию России

В спецслужбе ранее заявили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе
© AP Photo/Vadim Ghirda, архив

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Еще девять украинских пограничников отказались проходить службу на территории Украины и перешли на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"На территорию РФ продолжают прибывать украинские пограничники, покинувшие места несения службы. 27 февраля через государственную границу РФ в Ростовскую область и Республику Крым прибыли девять военнослужащих Госпогранслужбы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины", - сообщили в ФСБ.

24 февраля в спецслужбе сообщили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе. На территорию России в Брянской области и Крыму перешли 42 пограничника Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории этой страны.

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