В ФСБ сообщили, что еще девять украинских пограничников перешли на территорию России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Еще девять украинских пограничников отказались проходить службу на территории Украины и перешли на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территорию РФ продолжают прибывать украинские пограничники, покинувшие места несения службы. 27 февраля через государственную границу РФ в Ростовскую область и Республику Крым прибыли девять военнослужащих Госпогранслужбы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины", - сообщили в ФСБ.

24 февраля в спецслужбе сообщили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе. На территорию России в Брянской области и Крыму перешли 42 пограничника Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории этой страны.