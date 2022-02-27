Полиция задерживает участников несогласованной акции в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задерживают участников несанкционированной акции, которая проходит в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Люди начали подходить к Гостиному двору около 16:00 мск. Собравшихся предупредили через громкоговорители о том, что в городе в соответствии с постановлением Смольного о противодействии распространению коронавируса запрещено проведение любых публичных мероприятий, и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Несколько десятков человек, которые проигнорировали это требование, задержали. По оценкам корреспондента ТАСС, у Гостиного двора задержали не менее 80 человек.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области о количестве задержанных и общему числу участников акции. На момент публикации официального ответа не поступило.

В отличие от предыдущих трех аналогичных акций, 27 февраля ее участники рассредоточились колоннами по центральным улицам в направлении Смольного. Однако правоохранителям удалось обеспечить правопорядок. По данным на 19:30 мск, отдельные группы участников акции еще рассредоточены по центру города.

Акции в регионах СЗФО

В нескольких регионах Северо-Западного федерального округа при проведении немногочисленных несанкционированных акций, прошедших 27 февраля, сотрудники полиции задержали несколько человек. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

В Архангельске в районе площади Ленина собралось несколько десятков человек, но полиция оцепила площадь и не пропускала людей, передает корреспондент ТАСС с места событий. Как минимум одного человека задержали. В Калининграде граждане собрались у Дома Советов, но вскоре разошлись.

В Петрозаводске несанкционированная акция собрала около 40 человек, одну девушку с антивоенным плакатом сотрудники полиции проводили в автобус, передает корреспондент ТАСС с места событий. Участники прошлись по центру города, после чего начали водить хоровод на площади Кирова, во время которого скандировали "Миру мир!". После приезда сотрудников правоохранительных органов люди разошлись.

На акциях к их участникам неоднократно обращались сотрудники полиции. Они призывали граждан разойтись и напоминали, что акции были несогласованными. В региональных главках МВД пока не комментируют прошедшие акции.