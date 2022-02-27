Во Владикавказе 34 молодые семьи получили выплаты на улучшение жилищных условий

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Владикавказа провели социальные выплаты 34 молодым семьям на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Поздравляю вас всех с сегодняшним мероприятием. Приятно, что среди получающих субсидию 24 многодетные семьи. Желаю вам успехов, здоровья, улучшения жилищных условий", - сказал глава муниципального образования Владикавказа Русланбек Икаев.

Городские семьи получили субсидию в рамках государственной программы России "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Выделенные средства предоставлены из федерального, республиканского и городского бюджетов.