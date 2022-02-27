Около 100 человек задержали в Москве на несанкционированной акции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали около 100 человек на несанкционированной акции, связанной с событиями на Украине. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Точной цифры по задержанным у меня нет, но определенно это около 100 человек. Возможно, и больше", - сказала она.

По словам правозащитницы, из-за этого в нескольких ОМВД и спецприемниках нет мест. "В ряде столичных ОМВД переполнены помещения для задержанных. А в спецприемниках не хватает мест для административно арестованных. Все это приводит к тому, что иногда задержанных перевозят из одного отдела в другой по мере освобождения мест. А некоторых подолгу держат в автозаках", - отметила Меркачева.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Захватов, который оказывает задержанным правовую помощь, сообщил ТАСС, что части из них грозит штраф. "Я нахожусь в ОМВД "Алексеевский". Сюда привезли более 20 человек, задержанных в центре Москвы. В отношении них составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", им грозит штраф до 20 тыс. рублей", - сказал он.

Другой адвокат Владимир Воронин рассказал ТАСС, что находится в ОМВД "Останкинский". "Им вменяют в вину ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированном собрании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения", им грозит арест до 15 суток", - сказал Воронин.

Это не первая подобная акция в центре Москвы. В минувший четверг на Пушкинской площади в центре столицы прошла аналогичная несогласованная акция в связи с событиями на Украине. По данным столичного ГУ МВД, за нарушение общественного порядка 600 человек доставили в территориальные отделы полиции. Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.