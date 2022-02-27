В Цхинвале откроют таможенный пункт для оформления ввоза авто в Россию

ЦХИНВАЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Таможенный пункт для выдачи разрешений на ввоз автомобилей в России планируют открыть в течение месяца в Цхинвале для решения проблемы очередей на получение таких документов в Южной Осетии. Об этом заявил в воскресенье в Instagram президент республики Анатолий Бибилов.

Для проезда машин с югоосетинскими номерами на территорию России требуется оформлять их временный ввоз на определенный срок. В случае возврата вне оформленного срока владельцам грозит штраф в зависимости от марки, стоимости машины и срока просрочки. В 2021 году на границе фиксировали заторы из машин, у которых истекает срок временного ввоза.

"Порядок мы наводили, <…> решение мы нашли: таможенные органы России, которые несут службу на пункте пересечения "Нижний Зарамаг" [многофункциональном автомобильном пункте пропуска на югоосетино-российской границе] оформляют эти ввозы на год и по желанию автовладельцев - на какой промежуток времени ему необходимо оформить. Что касается очередей по оформлению этих ввозов на таможне, есть договоренность в рамках тех договоров, которые у нас есть о союзничестве и интеграции. В Цхинвале будет, я думаю, в течение месяца [открыт] таможенный пост или пункт, где жители Южной Осетии для того, чтобы не стоять в очереди, будут брать эти [разрешения на] ввоз транспортных средств. Они это смогут делать за несколько дней до выезда", - заявил Бибилов.

В пресс-службе таможни Северной Осетии сообщили журналистам, что предпринимаются усилия для сокращения очередей из машин на МАПП "Нижний Зарамаг" на границе. Сообщение между Южной Осетией и Россией возможно только автотранспортом.