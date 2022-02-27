Опрос показал, что популярность Байдена падает

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Рейтинг популярности американского президента демократа Джо Байдена в США продолжает падать. Население страны настроено сейчас "глубоко пессимистично", убеждено, что состояние экономики ухудшается, и предпочитает, чтобы победу на предстоящих в ноябре промежуточных выборах одержали республиканцы. Об этом, как сообщает в воскресенье газета The Washington Post, свидетельствуют итоги проведенного ею и телекомпанией ABC нового опроса общественного мнения.

Согласно результатам этого социологического исследования, одобряет деятельность Байдена на посту главы государства в настоящее время 37% его соотечественников. При этом 55% американцев заявляют о своем неодобрении его работы, а 44% - о решительном неодобрении. Удовлетворено экономической программой Байдена 37% респондентов. А 58% из них сообщили, что не одобряют то, как нынешний хозяин Белого дома действует в сфере экономики.

Кроме того, ровно половина американских граждан (50% опрошенных) подчеркивает, что хотела бы видеть переход Конгресса США под контроль Республиканской партии осенью 2022 года. 40% американцев желает победы демократам. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах состоятся 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть его Сената (35 из 100 законодателей).

Согласно отчету The Washington Post, еще "слишком рано оценивать", как военная операция России на Украине может повлиять на отношение избирателей в США к президенту-демократу и его партии. Пока 47% американцев признает, что их не устраивает то, как Байден действовал до настоящего времени в складывающейся ситуации (с ними не согласно 33% сограждан, еще 20% не имеет на этот счет мнения). Однако 67% опрошенных выступают за введение США и ЕС экономических санкций в отношении России (против - 20%). И 76% респондентов подчеркнули, что готовы поддержать ужесточение экономических рестрикций против России, даже если это привело бы к росту цен на топливо в США.

Опрос выявил и крайне неодобрительное на данном этапе отношение американцев к России. 80% его участников признали, что негативно относятся к России. Причем 41% респондентов видит ее на данном этапе врагом США. О позитивном отношении к РФ сигнализировало лишь 12% участников опроса.

Исследование было проведено в период с 20 по 24 февраля по телефону методом случайной выборки. Участие в нем приняли 1 011 совершеннолетних американцев. Доля погрешности в результатах составляет 4 п. п.