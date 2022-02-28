Новая Зеландия направит МКК $1,3 млн для помощи жителям Украины

Глава внешнеполитического ведомства указала, что новозеландское правительство обеспокоено ситуацией на Украине и намерено оказать помощь жителям этой страны. "Новая Зеландия направит взнос в размере 2 млн новозеландских долларов ($1,3 млн) Международному комитету Красного Креста для организации необходимой гуманитарной помощи, в том числе для поддержки работы медицинских учреждений и обеспечения [граждан] продуктами питания и предметами гигиены", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Министр также отметила, что Новая Зеландия будет следить за развитием конфликта, чтобы по мере необходимости корректировать свою программу помощи Украине, кроме того, продолжит призывать Россию "прекратить военные действия и немедленно вывести свои войска, чтобы избежать бессмысленной гибели невинных людей". "Россия должна предпринять все возможные шаги для защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и вернуться к дипломатическим переговорам для деэскалации конфликта", - заявила Махута.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.