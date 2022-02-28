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В Москве 28 февраля ожидаются переменная облачность и до двух градусов тепла

Ночью температура может опуститься до девяти градусов мороза

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до двух градусов тепла, ночью температура может опуститься до девяти градусов мороза.

В Подмосковье температура в дневные часы будет колебаться от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в ночные - от шести до 11 градусов мороза.

Скорость северного и северно-западного ветра составит 3-8 м/с. В Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы до 12:00 вторника.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление составит в регионе 763 мм ртутного столба.

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