Активы махачкалинского морского порта планируют вернуть в собственность республики

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов планирует возвратить активы махачкалинского порта в собственность региона, чтобы избежать его перепродажи собственниками. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Мы сейчас прорабатываем вопросы, связанные с возвратом активов порта в собственность республики. Меня этот вопрос волнует, потому что я не хочу, чтобы в дальнейшем какие-то неконструктивные собственники рассматривали бы его только как торговый актив для последующей перепродажи на более выгодных условиях", - цитирует пресс-служба Меликова.

ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" был акционирован в конце 2016 года. Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.