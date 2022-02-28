В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в начале марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Похолодание ожидает жителей Московского региона с понедельника. Температура ночью будет опускаться до 9-11 градусов мороза, но весенний характер погоды благодаря солнцу будет сохраняться, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской России супертеплая погода сменяется соответствующей многолетним значениям. Ночью заметное понижение температуры в Москве до минус 6-9 градусов, по области - до 10-11 градусов. Мы от такого отвыкли, конечно. Напомню, что двухзначные отрицательные температуры у нас были только один раз в феврале. Эта погода покажется по-настоящему холодной", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон тоже выше нормы, однако всего лишь на 2 градуса. В утренние часы жители столичного региона также будут ощущать прохладу, так как температура будет отрицательной. "Мы привыкли, что просыпаемся, а за окном плюс 1-2 градуса уже. В эти дни положительные значения, от 0 до плюс 3 градусов, только в полуденные часы", - отметил он.

Однако характер погоды будет весенним благодаря обилию солнца. "Но ощущение весны все-таки будет, так как до среды будет много солнца, и его энергия уже ощутима. Осадков совсем не прогнозируется в первой половине недели", - рассказал метеоролог.

Начиная с 3 марта, погода станет более облачной и будут небольшие осадки. По предварительным расчетам Росгидромета, очередное похолодание прогнозируется в столичном регионе в выходные.