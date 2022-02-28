В "Аэрофлоте" сообщили об отсутствии изменений на рейсах в Японию

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не осуществила изменений, касающихся рейсов в Японию. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в японском представительстве авиакомпании.

"Никаких изменений нет", - заявили в представительстве.

Ранее "Аэрофлот" "в связи с ограничениями воздушного пространства объявил о приостановке всех рейсов в Европу.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространство сообщества для самолетов РФ.