Власти Алтая заявили, что пик очередной волны коронавируса в республике пройден

ТАСС, 28 февраля. Заболеваемость ковидом в республике Алтай на минувшей неделе снизилась более чем на 30%. Пик очередной волны, связанной с распространением омикрон-штамма, пройден, ожидается и дальнейшее снижение числа заражений, сообщил в понедельник пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Снижение заболеваемости за неделю в Республике Алтай произошло на 33,4% - с 1 355 до 902 случаев. За неделю не зарегистрировано ни одного летального случая. С определенной долей уверенности можно говорить о том, что пик этой волны в регионе пройден. Ожидается, что число заболевших будет и дальше снижаться", - сказал Максимов.

Он отметил, что в восьми госпиталях региона развернуто 525 мест для пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд превышает 20%.

Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 31 595 жителей. Полностью вакцинированы 118 575 жителей региона. Коллективный иммунитет достигнут в шести муниципальных районах. При этом в регионе сохраняются все ограничения, в числе которых масочный режим и доступ в общественные места по QR-коду о вакцинации.