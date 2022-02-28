В Чувашии эвакуировали более 90 образовательных учреждений после сообщений о минировании

ТАСС, 28 февраля. Администрация 90 образовательных учреждений Чебоксар в понедельник провела эвакуацию детей и сотрудников из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением образования города.

"Сегодня, 28 февраля, более 90 образовательных учреждений города провели эвакуационные мероприятия. Причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений", - отмечается в сообщении.

В соответствии с инструкцией, администрации школ и детских садов эвакуировали детей и сотрудников в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия.