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В Чувашии эвакуировали более 90 образовательных учреждений после сообщений о минировании

Мероприятия по эвакуации людей проходили совместно со службами быстрого реагирования

ТАСС, 28 февраля. Администрация 90 образовательных учреждений Чебоксар в понедельник провела эвакуацию детей и сотрудников из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением образования города.

"Сегодня, 28 февраля, более 90 образовательных учреждений города провели эвакуационные мероприятия. Причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений", - отмечается в сообщении.

В соответствии с инструкцией, администрации школ и детских садов эвакуировали детей и сотрудников в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия.

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РоссияЧувашия
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