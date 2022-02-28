Уровень госпитализаций из-за ковида снизился за неделю на 23,7%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 27,6%, тогда как уровень госпитализаций - на 23,7%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, заболеваемость выросла в восьми из 85 регионов, при этом в шести рост превысил средний по стране. Уровень госпитализаций из-за болезни увеличился в пяти субъектах, причем сильнее, чем по России в целом. Отмечается, что показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, а госпитализации - 58,6 на 100 тысяч.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 6 382, что на 17,6% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 54 регионах, в 29 регионах оно увеличилось, а в двух не изменилось, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составило 7 742.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 106 920, до 16 398 036. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 116 742 против 137 596 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 575 652 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 82,8% от общего числа заразившихся. Днем ранее после коронавируса вылечились 137 596 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 733, до 351 660. Днем ранее было зарегистрировано 769 летальных исходов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,14%, следует из данных штаба.