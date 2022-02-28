В Москве выявили 2 584 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 584 против 3 050 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

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В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 696 744 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 80 против 81 днем ранее, до 41 276.

Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 4 358, до 2 481 921.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 409 против 6 442 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 437 795 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 5 202, до 1 237 508, число умерших - на 78, до 31 891.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 625 против 1 579 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 939 871 случай заражения.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 3 999, до 830 550, число умерших - на 22 до 14 193.