Доступ к сайту телеканала "Настоящее время" ограничен

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Доступ к сайту телеканала "Настоящее время" (признан в РФ СМИ-иноагентом) ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Согласно информации службы, доступ к сайту телеканала ограничен на основании статьи 15.3 ("Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Решение об ограничении доступа к ресурсу принято Генпрокуратурой РФ 27 февраля.

Кроме того, по данным сервиса, также ограничен доступ к сайтам изданий "Крым.Реалии" (признан в РФ СМИ-иноагентом), New Times и украинского издания "Гордон". Решения также приняты Генпрокуратурой.