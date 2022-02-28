Четыре челябинских поликлиники вернулись к плановой работе после спада волны COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области за последние две недели упал почти в два раза. Это позволило с 1 марта вернуть к плановой работе четыре поликлиники в крупных городах, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"Уровень заражаемости COVID-19 снизился, число обращений за медицинской помощью в амбулаторные центры сократилось. В связи с этим с 1 марта в Челябинской области возвращаются к плановой работе три поликлиники в Челябинске, одна в Магнитогорске. Также приостанавливается круглосуточный прием в ковидных поликлиниках на базе ОКБ-2 и ГКБ-9", - сказала собеседница агентства.

По данным областного Минздрава, за 14 февраля в регионе было зарегистрировано 5 159 новых случаев заражения коронавирусом, а за 27 февраля - 2 587. На текущий момент продолжают лечение 35 246 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 282 659 случаев коронавируса. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усилены санитарные правила.