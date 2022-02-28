В Севастополе темпы распространения коронавируса снизились за неделю в два раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Показатели распространения коронавируса в Севастополе снизились за минувшую неделю, заболеваемость упала в 1,3 раза, темп прироста новых случаев - в 2,3 раза, сообщил в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства замгубернатора Александр Кулагин.

"За неделю у нас госпитализация снизилась на 13%, заболеваемость у нас снизилась в 1,3 раза, количество людей, находящихся на амбулаторном наблюдении, уменьшилось в 1,8 раза, детей - в два раза", - сказал Кулагин.

Он отметил, что суточный темп прироста, по данным на 28 февраля, снизился в 2,3 раза по сравнению с тем, что было неделю назад - до 0,7. По его данным, из 949 коек свободны 30%.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стабилизировалась к концу осени, но в последние недели вновь отмечается рост - в отдельные дни число новых случаев заражения достигало максимума, превышая 400-500 в сутки. В настоящее время в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений - обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, соблюдение социальной дистанции. Также введена обязательная вакцинация сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.

Севастополь первым из регионов РФ в конце 2021 года достиг коллективного иммунитета, однако вакцинация продолжается. 24 января губернатор Михаил Развожаев сообщил, что введение дополнительных ограничений не планируется.