Число прибывших в Польшу с Украины беженцев достигло почти 327 тыс. человек

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти 327 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции. Об этом сообщила в понедельник в Twitter Пограничная охрана республики.

"С 24 февраля в Польшу въехали с Украины уже почти 327 тыс. человек", - информировала служба. "Сегодня до 18:00 [20:00 мск] в направлении Польши сотрудники погранохраны оформили 73,3 тыс. человек, бегущих из охваченной войной Украины", - указано в сообщении.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до нескольких суток. Многие прибывающие пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Других встречают родные и близкие. В республике организован сбор материальной помощи для беженцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.