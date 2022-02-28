Трутнев поручил разработать предложения по дополнительной поддержке инвесторов в ДФО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил представить предложения по дополнительной поддержке инвесторов на Дальнем Востоке с учетом складывающейся экономической ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с заинтересованными ведомствами проанализировать с учетом складывающейся экономической ситуации ход реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и представить предложения по дополнительной поддержке инвесторов", - сказано в сообщении.

По словам вице-премьера, необходимо ежедневно анализировать экономические изменения и создавать условия для развития бизнеса, запуска новых инвестиционных проектов.

Кроме того, Минвостокразвития и главам дальневосточных регионов поручено проанализировать работу системообразующих предприятий Дальнего Востока и представить предложения по дополнительным мерам господдержки.

"Сложившиеся в результате санкций осложнения являются не только препятствием, но и дают возможности для локализации производств, снятия административных барьеров для бизнеса, развития новых промышленных мощностей. Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.