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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 2 066 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Подмосковье за сутки заразились 1 175 человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 066 против 2 584 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

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В относительном выражении прирост составил 0,07%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 698 810 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на 84 против 80 днем ранее, до 41 360.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 5 673, до 2 487 594.

Ситуация в Подмосковье 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 175 против 1 625 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 941 046 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 9 157, до 839 707, число умерших - на 17, до 14 210.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 421 против 5 409 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 441 216 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 19 445, до 1 256 953, число умерших - на 77, до 31 968.

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