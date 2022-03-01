Омбудсмен предложила начать индексацию пенсий работающим пенсионерам с уязвимых категорий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила начать решение проблемы с индексацией пенсий работающим пенсионерам с наиболее уязвимых категорий граждан.

"По-прежнему остается вопрос индексации [пенсий] работающим пенсионерам. Может быть, к этой проблеме нужно дифференцированно подойти, какими-то маленькими шажками. Может быть, [начать индексацию пенсий] в отношении тех, кто наиболее уязвим, или у кого есть дети, внуки, которые требуют ухода", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция неоднократно выступала за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.