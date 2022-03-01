Стажерскую группу создадут при филиале Всероссийского юношеского симфонического оркестра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Стажерская группа будет создана при уральском филиале Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО). В нее на конкурсной основе войдут учащиеся детских школ искусств, сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области, что Уральский юношеский симфонический оркестр первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО) - соответствующее соглашение подписали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор гастрольно-концертного агентства "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко.

"Стажерская группа будет составлена из ребят детских школ искусств - они тоже должны будут пройти определенную конкурсную составляющую, это будет несколько этапов конкурса. Но мы не ставим своей задачей выбор только лучших, мы ставим своей задачей подготовку педагогов для работы с оркестрами. <…> В детских школах искусств оркестров просто нет, <…> но ребята, приходя к нам, должны иметь оркестровую практику, иначе они оказываются абсолютно беспомощными. Поэтому мы будем создавать стажерскую группу, подтягивая не только Екатеринбург, но и другие города Свердловской области", - сказала Архангельская.

Учайкина в свою очередь подчеркнула, что реализация проекта филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет решать, в том числе, задачу создания равных условий для музыкантов из разных субъектов Уральского федерального округа. "Это очень большая удача для музыкантов, которые не имеют возможности попробовать свои силы в своей области в оркестрах - не везде они есть", - сказала она.

Архангельская также отметила, что будут внесены коррективы в подготовку музыкантов - планируется приглашать участников крупных российских и европейских оркестровых коллективов. Также обсуждается вопрос создания попечительского совета оркестра, куда могут войти представители регионов Урала.

Уральский юношеский симфонический оркестр в новом составе и новом статусе впервые выступит 3 марта в Свердловской филармонии - концерт также будет транслироваться на портале Культура.рф, сообщила Архангельская.

О проекте

На сегодняшний день уральский оркестр объединяет 75 молодых музыкантов от 14 до 22 лет из разных населенных пунктов Уральского федерального округа.

Всероссийский проект "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" создан в 2013 году. Проект состоит из нескольких направлений: региональные образовательные центры для музыкально одаренных детей, международные и всероссийские музыкальные академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр. С 2018 года проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.