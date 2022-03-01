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Ульяновский губернатор отменил отпуска для руководящих чиновников до особого распоряжения

Также принято решение о переходе на круглосуточный режим работы

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил об отмене отпусков для руководящего состава правительства до особого распоряжения и переходе на круглосуточный режим работы. Об этом он во вторник сообщил на штабе по комплексному развитию региона.

"Сейчас особенно сложный период, поэтому мы переходим в круглосуточный режим работы. До особого распоряжения отменяем отпуска руководящего состава правительства, тоже самое прошу сделать и глав муниципальных образований", - сказал он.

Русских добавил, что сейчас правительству региона важно работать слаженно и без сбоев. "Спрашивать буду по всей строгости с каждого. С теми, кто не справляется, прощаться будем без особого сожаления", - подчеркнул губернатор.

В воскресенье Русских сообщал, что под его руководством теперь на постоянной основе будут работать штабы по всем значимым для жизнедеятельности Ульяновской области направлениям. В их числе финансовая система, промышленный комплекс, социальная отрасль, транспортная составляющая, сфера безопасности. По словам губернатора, власти региона должны чутко реагировать на все события и оперативно принимать решения в рамках своих полномочий.

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