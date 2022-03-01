Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области до 2 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до 2 марта.

"До 20 часов 2 марта на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 2 марта", - говорится в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, 1 марта в Свердловской области переменная облачность, температура воздуха днем - 1-4 градуса выше нуля, порывы ветра составят до 15-18 м/с. 2 марта в регионе ожидается небольшое похолодание до минус 3 градусов в дневные часы, скорость ветра составит 5-10 м/с, порывы ветра днем составят до 15 м/ с, осадков не ожидается.