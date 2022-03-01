Под Волгоградом затонул теплоход совета профсоюзов

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Пассажирский теплоход, принадлежащий "Волгоградскому областному Совету профессиональных союзов", затонул в реке Волга под Волгоградом. На поверхности воды в месте затопления образовалось нефтяное "пятно", сообщает во вторник управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В рамках проверки установлено, что затонул пассажирский теплоход "ПС-343" класса Р 1, 2. Собственником является Союз организаций профсоюзов "Волгоградский областной Совет профессиональных союзов". <…> Специалистами экспертной организации ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" отобраны пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект, осуществлены измерения нефтяного "пятна" на поверхности водного объекта", - сказали в управлении.

Факт затопления судна зафиксирован в затоне реки Волга в городе Краснослободск. Поверхность воды на месте происшествия насыщена нефтесодержащими продуктами и имеет характерный запах - размер причиненного ущерба водному объекту будет определен после получения результатов лабораторных исследований.