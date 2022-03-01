МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы сделают все необходимое для нормального функционирования города. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге во вторник.

"Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", - отметил он.

Он добавил, что все городские программы в столице будут реализованы, развитие города будет продолжено. "Москва много раз в своей истории переживала сложные времена и всегда побеждала. Так будет и в этот раз. <...> Прошу не поддаваться на призывы провокаторов, они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане", - написал Собянин.

"Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - уверен мэр.

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами", - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что на сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. "С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака", - добавил Собянин.

По словам мэра, "за всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры, и все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан".