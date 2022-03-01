Псковские власти намерены создать интерактивный музей Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области совместно с представителями Белоруссии намерены создать интерактивный музей Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Псковской области по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и спецпредставителем президента Белоруссии Владимиром Шейманом.

"В ходе встречи стороны обсудили возможность создания интерактивного музея Великой Отечественной войны в Себежском районе Псковской области, на Кургане Дружбы. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что он может стать площадкой для живого и открытого диалога о войне. Экспозиция музея также может быть собрана общими усилиями", - отмечается в сообщении.

Курган Дружбы десятилетиями служит площадкой для встреч ветеранов трех стран. "Свидетелей того времени остается все меньше, и нам нужно развивать новый формат мероприятия с акцентом на молодежь, - цитирует пресс-служба слова Ведерникова. - У нас очень тесные связи с Республикой Беларусь, в том числе по линии молодежной политики, и Курган Дружбы станет еще одной площадкой для взаимодействия".

Курган Дружбы - это памятник героизму и мужеству советских партизан - русских, белорусских, латышских, которые в годы войны вместе сражались против фашистов. Он располагается на границе трех государств и представляет собой насыпной холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений красноармейцев и партизан. К высшей точке холма ведут каменные ступени, которые стали продолжением аллей с трех сторон. С российской стороны- кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.