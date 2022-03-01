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"Аэрофлот" выполнит рейсы для вывоза россиян из Мексики и Доминиканы

Рейсы из Канкуна будут выполнены 2 и 5 марта, из Пунта-Каны - 3 марта

МОСКВА, 1 марта./ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит несколько специальных рейсов из Мексики и Доминиканы для возвращения российских граждан домой, говорится в сообщении "Аэрофлота".

Рейсы из Канкуна будут выполнены 2 и 5 марта, из Пунта-Каны - 3 марта.

"Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полета, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что на рейсы из Москвы будут приниматься все пассажиры, которые оформили перевозку. При этом на обратные рейсы из Мексики и Доминиканы попасть на рейсы "Аэрофлота" также смогут пассажиры других авиакомпаний. Но для этого сначала нужно будет обратиться к перевозчику, у которого билет был изначально куплен.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу с 28 февраля до 2 марта из-за закрытия воздушного пространства Канады.

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МексикаРоссияДоминиканская Республика
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