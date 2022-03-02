На Камчатке уровень безработицы снизился на 38%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в 2021 году на Камчатке снизилась на 38% и на конец года составляла около 2,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила министр труда и развития кадрового потенциала региона Нина Ниценко.

"На конец 2021 года безработными на Камчатке считались 2 476 человек, что на 38% меньше аналогичного периода 2020 года. Снижению численности безработных способствовали меры, направленные на трудоустройство граждан, обращавшихся в службу занятости за помощью в поиске работы. Так нашли работу более 7 тыс. человек", - сказала министр.

Она уточнила, что в настоящий момент регион особенно нуждается в бухгалтерах, юристах, административно-управленческих кадрах. Также безработные достаточно легко трудоустраивались и на вакансии, не требующие специальной подготовки: уборщиками, сторожами, грузчиками, подсобными рабочими. Время, в течение которого безработные граждане на Камчатке находят работу, в среднем составляет чуть более трех месяцев.

В 2021 году на реализацию мероприятий активной политики занятости из краевого бюджета направили более 45 млн рублей.