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В Москве ожидается погода преимущественно без осадков

Температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

В Подмосковье в среду днем ожидается до плюс 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит около755 мм ртутного столба.

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