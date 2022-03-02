ЕС заблокировал кабельное вещание RT в Сербии

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз заблокировал передачу сигнала российского телеканала RT через принадлежащие ему спутники, в результате чего временно прекратилось вещание канала в Сербии по кабельной сети МТС. Об этом сообщил в среду сербский портал "Восток".

Сообщается, что в настоящий момент идет переход на другие каналы распределения сигнала. "Надеемся, что уже в течение этого вечера зрители смогут снова смотреть наши каналы в Сербии и регионе", - заявил в комментарии порталу Саша Савичевич, представитель по распределению RT в Европе и Африке.

Портал отмечает, что зрители могут смотреть программы RT на сайте канала, а также на сайте сербского портала "Восток".

Как сообщило в среду издание "Вечерне новости", интернет провайдер SBB, связанный с фондом KKR (Kohlberg Kravis Roberts), которым руководит экс-глава ЦРУ Дэвид Петрэус, со среды отключил RT, заменив его в кабельной сети сразу двумя украинскими каналами.

Евросоюз запретил со 2 марта вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.