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Пандемия COVID-19

В Приморье отменили самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 60 лет

Регион отменил требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Приморья отменили самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые не привились от коронавируса. Соответствующим постановлением отменены также требования по предъявлению QR-кодов в точках общественного питания, на спортивных объектах, в гостиницах и парикмахерских, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

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"Опубликованы поправки в действующее постановление о введении режима повышенной готовности в Приморском крае. Они отменяют целый ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением COVID-19. В частности, отменены требование о необходимости предъявления QR-кодов при посещении объектов общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая фитнес-центры, бассейны), розничной торговли непродовольственными товарами, гостиниц, парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов, <…> самоизоляция граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию", - говорится в сообщении.

Отменен также запрет на работу общепита в ночное время. Театры и кинозалы могут работать с полной заполняемостью залов. Снят запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и на работу фудкортов в торговых центрах.

Участниками экскурсий может быть неограниченное количество граждан. Отменен ряд ограничений, касающихся деятельности владельцев объектов розничной торговли, организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе предоставляющим гостиничные услуги.

Соблюдение масочного режима и проведение регулярной дезинфекции остается обязательным. С учетом тенденции по снижению заболеваемости коронавирусом планируется продолжить снятие ограничений.

С начала пандемии в Приморье коронавирус выявлен у 154 998 человек, выздоровели 129 890 граждан, умерло 1 825 пациентов. Вакцинацию прошли 1 015 247 жителей края.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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