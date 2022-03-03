В моногоспиталях Камчатки на 70 мест сократили коечный фонд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение о сокращении коек с 626 до 556 штук в моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом из-за стабилизации эпидемической ситуации, следует из опубликованных оперштабом данных .

"Количество коек в моногоспиталях для пациентов с коронавирусом уменьшено с 626 до 556", - следует из отчета.

В краевом минздраве ТАСС уточнили, что с начала недели в регионе наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. При этом на закрытом режиме работы все еще остаются Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде.