В Иркутской области возбудили дело о предоставлении сиротам некачественного жилья

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот в городе Усолье-Сибирском, где им предоставили некачественные квартиры. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в Усолье-Сибирском возле жилых домов, расположенных на Комсомольском проспекте, состоялся прием граждан из категории детей-сирот заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Ринатом Ямалиевым. Жильцы получили свои квартиры в этих домах в 2015 году. Сейчас они крайне недовольны качеством жилых помещений: на стенах трещины, грибок, в квартирах холодно. <…> По результатам выездного приема <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Сколько сирот пожаловались на некачественное жилье, в пресс-службе не уточнили.

Следователям предстоит изучить необходимую документацию, будет назначен ряд экспертиз. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за предоставление сиротам жилья в этих домах.